MN24 – Infortunio Loftus-Cheek, brutte notizie da Milanello! La novità sull’inglese non lascia tranquilli

Infortunio Loftus-Cheek, il calciatore ha lavorato ancora a parte oggi e non sarà disponibile domani a San Siro contro il Verona

Come appreso da Milannews24, arriva una notizia positiva sulla situazione infortuni in casa Milan in vista della gara di domani contro il Verona.

Warren Bondo, acquisto del calciomercato rossonero di gennaio, ha svolto il primo allenamento in gruppo ed è dunque da considerarsi recuperato per la sfida di San Siro contro la squadra di Zanetti. Ancora lavoro personalizzato invece per Loftus-Cheek: l’obiettivo è il Feyenoord.