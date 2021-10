Infortunio Lemar, lesione muscolare: in forse per Atletico Madrid-Milan

L’Atletico Madrid perde per infortunio Thomas Lemar. L’esterno francese ha avuto un problema muscolare nel match contro la Real Sociedad

Infortunio per Thomas Lemar. Come comunicato dal sito ufficiale dell’Atletico Madrid, l’esterno francese ha subito una lesione muscolare alla coscia destra dopo la gara contro la Real Sociedad. L’ex Monaco si sottoporrà a cure mediche e fisioterapia, oltre a corsi di riabilitazione sportiva specializzati.

Il prossimo 24 novembre si giocherà Atletico Madrid-Milan. Vedremo se il Cholo Simeone recupererà in tempo per il giocatore per il match del Wanda Metropolitano.