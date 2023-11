Infortunio Leao, fissato il rientro: Pioli lo riavrà per quella partita

Infortunio Leao, fissato il rientro dell’esterno portoghese: Pioli lo riavrà per la sfida sul campo dell’Atalanta del 9 dicembre

Come riporta Tuttosport, il Milan dovrà rinunciare a Rafael Leao per la sfida del 28 novembre contro il Borussia Dortmund in Champions League.

Il rientro del classe ’99 è fissato per il 9 dicembre, giorno di Atalanta-Milan. C’è una piccola speranza di averlo a disposizione per la panchina già col Frosinone ma nessuno vuole correre rischi inutili.