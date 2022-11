Infortunio Kjaer, nuovo stop muscolare per il rossonero: i dettagli

Infortunio Kjaer, infortunio al flessore della coscia destra per il difensore rossonero: i dettagli e le parole del ct danese

Come confermato dal ct danese Hjulmand, Simon Kjaer non ha preso parte alla sfida contro la Francia non per scelta tecnica, ma per un infortunio muscolare: si tratterebbe del flessore della coscia destra (lo stesso infortunato contro l’Empoli). Ecco le parole del ct sulle condizioni del difensore del Milan:

«Eravamo a conoscenza del fatto che non poteva scendere in campo e non sappiamo se potrà farlo mercoledì contro l’Australia, sente ancora un fastidio».