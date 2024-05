Florenzi a Sky: «Pioli sempre stato il nostro parafulmine, a volte ci si scorda troppo presto! Sappiamo quanto soffre per il Milan»

Alessandro Florenzi ha parlato nel post-partita di Milan Genoa: tutte le dichiarazioni dopo il match a Sky

Alessandro Florenzi ha parlato a Sky dopo Milan Genoa.

PAROLE – «L’ambiente era un po’ strano, avevo già vissuto scene così. Ho provato a dire ai raggazzi di dare tutto quello che avevamo, non siamo riusciti a vincerla ma penso che l’impegno sia stato massimo».

RIMANERE CONCENTRATI – «Non dobbiamo mollare. Le voci dobbiamo lasciarle fuori da Milanello. Anche quando va tutto bene si mette la pulce all’orecchio perché è una cosa usuale soprattutto in Italia. Dobbiamo finire nei migliori dei modi e finire al secondo posto potrebbe essere una cosa buona anche se a inizio stagione volevamo altro».

SE LA VIVIAMO CON PIOLI – «La viviamo vicino a lui. È sempre stato il nostro parafulmine anche quando meritavamo più critiche noi di lui. C’è forse troppo critica per questo allenatore per dove ha portato il Milan, a volte si scorda troppo presto cosa si è fatto il giorno prima. Chi lo conosce, sa quanto soffre per il Milan».

MANCANZA DI PERSONALITÀ – «Non è che ti manca la personalità. O ce l’hai o ti viene con il tempo. Ci sono tanti ragazzi giovani, ci sono stati passi falsi che si fanno di squadra e non c’è un errore singolo».