Calciomercato Milan, la VERITÀ sul futuro di Theo Hernandez: su Leao e l'offerta dall'Arabia... ULTIME

Calciomercato Milan, la VERITÀ sul futuro di Theo Hernandez: su Leao e l’offerta dall’Arabia… Le ULTIME sui rossoneri

Orazio Accomando ha analizzato a DAZN le ultime voci di calciomercato Milan in uscita, in particolare il futuro di Leao e Theo Hernandez.

PAROLE – «È stata una settimana con tante voci. Per quanti riguarda Theo dalla Spagna sembrano sicuri. C’è interesse concreto ma sarà il giocatore, qualora dovesse arrivare un’offerta, a decidere. Leao è arrivata un’offerta importante sia per lui che per il Milan. Ma il portoghese è molto felice e questa settimana ha dato spettacolo anche nello spogliatoio tanto da arrivare con la tuta di Spiderman».