Kjaer saluta il Milan: «Qui mi sento come in Nazionale, è diventata una famiglia. Questo gruppo mi ha fatto divertire ogni giorno»

Kjaer saluta il Milan: «Qui mi sento come in Nazionale, è diventata una famiglia». La Curva Sud reagisce così. La FOTO da San Siro

È arrivato il momento dei saluti per Simon Kjaer che molto emozionato ha parlato dopo la cerimonia post Milan Salernitana.

PAROLE – «Vorrei ringraziare tutti, non è facile per me, vorrei ringraziare la società, l’allenatore e lo staff, voi tifosi che mi avete dato gioie che non sapevo possibili nel calcio. Qui mi sento come in Nazionale. Questa è diventata una famiglia, questo gruppo mi ha fatto divertire ogni giorni. Arrivare a Milanello è stata una delle gioie più belle da condividere con voi».