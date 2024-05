Giroud a DAZN: «Momento migliore al Milan? Quando mi sono girato. Da quel momento ho capito cosa significhi giocare per questo club»

Olivier Giroud ha parlato a DAZN nel post-partita di Milan Salernitana: tutte le dichiarazioni dopo il match

PAROLE – «Avevo una voglia di fare gol stasera, si è visto dall’esultanza. Avevo bisogno di questo gol per dire arrivederci al Milan. Ogni gol è stata un’emozione speciale in questo stadio. Come ho detto prima sono tanto grato di aver avuto questa opportunità, a 35 anni il club mi ha dato fiducia. Sono grato per aver vissuto questa esperienza. A Milanello le persone che lavorano lì sono top e rimarremo in contatto».

MOMENTO CHIAVE DI GIROUD AL MILAN- «Per forza è quando mi sono girato nel Derby. Fino a quel momento non avevo capito cosa significasse giocare per il Milan. Io raramente nella mia carriera ho vissuto una passione dell’amore del calcio come in questo stadio. Grazie per i tifosi per questa passione che condividiamo».