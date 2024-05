Addio Giroud Milan, l’attaccante emozionato: «Siamo una famiglia, da piccolo sognavo di giocare in questa squadra. Sul coro…». Le parole dopo il match

Olivier Giroud saluta il Milan dopo il match contro la Salernitana. Le sue parole al centro del campo di San Siro.

PAROLE – «Per prima cosa voglio ringraziare tutti per la fiducia, chi mi ha accolto come un fratello, grazie ai dirigenti, grazie Ibrahimovic. Voglio ringraziare il mister per la fiducia e il sostegno nei momenti difficili. Abbiamo vissuto un primo anno incredibile, uno delle più belle emozioni della mia carriera. Voglio ringraziare i miei compagni, senza di loro non avrei fatto quello che ho fatto. Siamo una famiglia. Il coro si è girato Giroud rimmarrà sempre nel mio cuore. Da piccolo sognavo di giocare in questo Milan, io non dimenticherò mai queste tre stagioni, FORZA MILAN».