Gilardino a DAZN: «Giocare così contro il Milan non è da tutti, abbiamo dato tutto. Rinnovo col Genoa? Vi spiego»

L’allenatore Gilardino ha parlato nel post-partita di Milan Genoa: tutte le dichiarazioni dopo il match

Alberto Gilardino ha parlato a DAZN dopo Milan Genoa.

PAROLE – «Siamo cresciuti settimana dopo settimana e venire a giocare contro il Milan e avere questa interpretazione della gara non è da tutti, è da squadra esperta. Sono contento di come abbiamo lavorato. Dobbiamo dare i meriti per le qualità che ha il Milan ma chi è entrato ha dato tutto».

SU RETEGUI – «Retegui ha voglia di correre, di sacrificarsi ma è nelle sue corde. Ha fatto una partita importante, merito della squadra che l’ha supportato».

COME L’ABBIAMO GIOCATA – «Avevamo preparato il match per creare superiorità numerica sulla fascia di destra. Sono stati molto bravi i ragazzi a lavorare in queste situazioni e abbiamo fatto molto bene per giocare dentro».

‘RESTARE AL GENOA – «La volontà di crescere e di mettermi sempre a disposizione. Un club che mi ha dato la disponibilità di allenarmi e di crescere, di riconfermare quello di buono fatto quest’anno che sarà difficile ma stimolante. Bisogna essere ambiziosi ma soprattutto coscienti e realisti. Questo era il primo anno in Serie A e il prossimo bisogna riconfermalo».