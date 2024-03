Infortunio Jimenez, il terzino spagnolo salta Milan Primavera Real Madrid: le condizioni

Infortunio Jimenez, il terzino spagnolo salta Milan Primavera Real Madrid per una lesione muscolare. Le condizioni del giovane rossonero

Manca pochissimo al fischio di inizio dell’attesissimo quarto di finale di Youth League tra Milan Primavera e Real Madrid, partita in cui non ci sarà l’ex della sfida Alex Jimenez per infortunio.

Purtroppo, il terzino spagnolo si è infortunato lunedì pomeriggio in allenamento con la Primavera, riportando una lesione muscolare al retto femorale sinistro e sarà rivalutato dallo staff medico rossonero tra 10-15 giorni.