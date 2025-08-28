Infortunio Jashari, il comunicato ufficiale del Milan: cosa si è fatto il centrocampista svizzero. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Purtroppo, l’infortunio di Ardon Jashari rappresenta una tegola pesante per il Milan. La notizia della frattura composta del perone destro, arrivata in seguito agli accertamenti medici, ha gelato l’ambiente rossonero. Un infortunio del genere, che terrà il giocatore lontano dai campi per circa otto settimane, è un duro colpo, specialmente considerando il periodo cruciale della stagione che si sta per affrontare.

Il comunicato ufficiale parla di un “trattamento conservativo”, il che significa che il percorso di recupero non richiederà un intervento chirurgico, ma si baserà su un periodo di immobilizzazione e, successivamente, su una riabilitazione mirata. La speranza è che tutto proceda per il meglio e che il giovane talento svizzero possa tornare a disposizione di Mister Allegri il prima possibile. La sua assenza si farà sentire a centrocampo, dove Jashari aveva iniziato a ritagliarsi uno spazio importante, dimostrando non solo qualità tecniche, ma anche grande personalità.

Per il direttore sportivo Tare, l’infortunio di Jashari apre una riflessione sul mercato. Nonostante la finestra di trasferimenti sia chiusa, la dirigenza potrebbe valutare l’opportunità di sondare il mercato degli svincolati o, in alternativa, di puntare su qualche giovane della Primavera per colmare il vuoto lasciato dal centrocampista. La profondità della rosa del Milan è fondamentale per affrontare il doppio impegno campionato-coppa, e perdere un giocatore di questo calibro per un periodo così lungo mette in allerta lo staff tecnico e dirigenziale.

L’impatto di questo infortunio non è solo fisico, ma anche psicologico. Per un giovane come Jashari, affrontare un lungo stop è una sfida non da poco. Sarà cruciale il supporto dello staff e dei compagni di squadra, che dovranno aiutarlo a mantenere alta la motivazione durante la riabilitazione. Le prossime settimane saranno decisive per valutare l’evoluzione della situazione e stabilire con precisione i tempi di un suo possibile rientro in campo. Tutti i tifosi rossoneri si uniscono nell’augurare un pronto ritorno al loro giovane campione.