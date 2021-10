Infortunio Ibrahimovic: la situazione dello svedese

Zlatan Ibrahimovic, fermo a causa di un problema al polpaccio, oltre al fastidio al tendine d’Achille, è vicino al rientro. Ecco cosa accadrà

Buone notizie in casa Milan per gli infortunati. Secondo quanto riferisce Sky Sport 24, infatti, si avvicina il rientro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, per il momento, ha giocato solo 30 minuti contro la Lazio.

Nonostante le due giornate di riposo concesse da Pioli, lo svedese si è allenato comunque e rientrerà dopo la sosta. Lo staff però concorda sul fatto che verrà dosato per evitare ricadute.