Infortunio Ibra, la Svezia lo convoca: presente contro Kosovo e Grecia

Ibra, nonostante l’infortunio, è stato convocato dalla Svezia: il centravanti classe ’81 sembra in miglioramento

Zlatan Ibrahimovic è stato convocato dal CT Andersson per le gare della Svezia contro Kosovo e Grecia. Una convocazione un pò a sorpresa vista l’indisponibilità del centravanti, out per un’infiammazione al tendine d’Achille rimediata nella gara contro la Lazio.

NOTIZIA POSITIVA – In realtà la notizia potrebbe avere anche un risvolto positivo: Ibra sembra essere in netto miglioramento e dopo la sosta dovrebbe tornare a disposizione anche del Milan di Pioli.