Infortunio Gimenez, grande apprensione a casa Milan: potrebbe essersi fratturato l’attaccante. Le ultimissime sui rossoneri

Un momento di apprensione per il Milan arriva dalla Gold Cup: Santiago Gimenez, attaccante rossonero impegnato con la nazionale messicana nella finale contro gli Stati Uniti, potrebbe aver subito un infortunio al dito medio della mano sinistra. L’episodio si è verificato durante la partita che ha visto il Messico trionfare per 2-1, aggiudicandosi il trofeo.

Il “Bebote”, come è soprannominato, è entrato in campo all’80° minuto in sostituzione di Raul Jimenez. Poco dopo, all’88°, in un tentativo di contendere un pallone, Chris Richards degli Stati Uniti gli avrebbe involontariamente calpestato le dita della mano sinistra. Le prime indiscrezioni parlavano di una possibile frattura al dito medio, anche se le condizioni esatte necessitano ancora di accertamenti medici più approfonditi.

Nonostante il dolore, Gimenez è riuscito a portare a termine la partita, contribuendo alla vittoria del suo Messico. Nel post-gara, l’attaccante ha cercato di minimizzare l’accaduto, dichiarando con un sorriso: “Ho dovuto solo metterci un cerotto”. Tuttavia, la cautela è d’obbligo e il Milan attenderà il suo rientro per sottoporlo agli esami del caso, al fine di valutare l’entità effettiva dell’infortunio e stabilire i tempi di recupero.

Per il Milan, l’eventuale infortunio di Gimenez sarebbe un intoppo in un periodo di preparazione importante, con il club che sta iniziando il nuovo ciclo sotto la guida di Massimiliano Allegri. L’attaccante, arrivato al Milan nel febbraio 2025, ha già espresso la volontà di restare e di essere un elemento centrale nel progetto rossonero. La speranza è che l’infortunio si riveli meno grave del previsto e che Santi Gimenez possa tornare a disposizione il prima possibile per la nuova stagione.