Infortunio Gabbia, sospiro di sollievo in casa Milan! Cosa filtra sul centrale in vista dello Slovan Bratislava

Infortunio Gabbia, sospiro di sollievo per il centrale italiano: solo crampi contro la Juve, domani contro lo Slovan Bratislava ci sarà

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan si è tirato un importante sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di Matteo Gabbia, uscito per crampi dalla gara di sabato pomeriggio contro la Juve.

Per fortuna già ieri stava meglio e quindi non dovrebbero esserci problemi in vista della sfida di domani in casa dello Slovan Bratislava.