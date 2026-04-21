MN24 – Infortunio Fofana, spifferi da Milanello: il francese ci sarà con la Juve? Ultime

Infortunio Fofana, il francese regolarmente in gruppo nell’allenamento odierno: centrocampista recuperato per la Juve

Il clima a Milanello è tornato a essere sereno ma vibrante di concentrazione in vista del big match contro la Juventus, previsto per domenica 26 aprile 2026 a San Siro. La vittoria contro il Verona non ha solo consolidato il secondo posto, portando a +8 il vantaggio sulla quinta posizione, ma ha anche restituito certezze fisiche fondamentali. La notizia più importante appresa dalla redazione di Milannews24 riguarda Youssouf Fofana: le ultime news Milan dicono che il centrocampista francese si è allenato regolarmente in gruppo, dissipando ogni dubbio sulle sue condizioni.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Infortunio Fofana e la sfida scudetto: concentrazione massima

Il rientro a pieno regime del mediano è un tassello vitale per lo scacchiere tattico di Massimiliano Allegri:

Allarme Crampi : La sostituzione al Bentegodi era stata solo precauzionale. Come confermato dallo stesso giocatore, si è trattato di semplici crampi dovuti all’intensità del match.

: La sostituzione al Bentegodi era stata solo precauzionale. Come confermato dallo stesso giocatore, si è trattato di semplici crampi dovuti all’intensità del match. Equilibrio Mediano : Con Fofana al 100%, Allegri può confermare la diga di centrocampo necessaria per arginare le ripartenze bianconere e proteggere la difesa guidata dall’insostituibile Pavlovic.

: Con Fofana al 100%, Allegri può confermare la diga di centrocampo necessaria per arginare le ripartenze bianconere e proteggere la difesa guidata dall’insostituibile Pavlovic. Obiettivo Juventus: Nonostante il margine di sicurezza in classifica, lo scontro diretto richiede la massima serietà per blindare definitivamente la qualificazione in Champions e puntare a chiudere la stagione in crescendo.

La presenza del francese garantisce quella fisicità internazionale che il mister ritiene imprescindibile per affrontare sfide di questo calibro, in attesa dei rinforzi di qualità (come Goretzka) già pianificati per il 2027.