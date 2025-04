Infortunio Emerson Royal, spunta la data del possibile rientro! Il brasiliano vuole esserci in quella partita

Infortunio Emerson Royal, il terzino brasiliano si avvicina al rientro e punta la gara del prossimo 27 aprile contro il Venezia

Come riportato da calciomercato.com, in casa Milan si avvicina il rientro di Emerson Royal:

PAROLE – «Lo scorso 27 marzo Emerson Royal ha cominciato a correre sulla sabbia, primo passo per tornare poi a lavorare in campo. Il rientro in gruppo potrebbe avvenire dopo Pasqua, la speranza del brasiliano è di tornare a disposizione per la sfida con il Venezia, in calendario il 27 aprile».