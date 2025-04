Infortunio Calabria, si ferma l’ex Milan: in dubbio per la finale di Coppa Italia?

Infortunio Calabria, l’ex Milan è a rischio per la finale di Coppa Italia in programma a maggio? Il comunicato del Bologna

Il Bologna ha praticamente archiviato il passaggio alla finale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente tra Milan e Inter. In casa rossoblù si è infortunato l’ex rossonero Davide Calabria, che però dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la finale del 14 maggio.

IL COMUNICATO – «Sono ripresi questa mattina gli allenamenti dei rossoblù in vista di #BFCNapoli: corsa e palestra per i più impiegati a Empoli, partitella per gli altri. Lavoro differenziato per Santiago Castro. Gli esami a cui è stato sottoposto Davide Calabria hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra. Tempi di recupero previsti 3 settimane circa».