Infortunio Calabria, novità clamorosa sul terzino: può succedere questo in Milan Atalanta, Pioli incredulo

Infortunio Calabria, novità clamorosa sulle condizioni del terzino: il capitano del Milan può partire titolare contro l’Atalanta

Importante novità in casa Milan in vista della sfida di domani a San Siro contro l’Atalanta. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Davide Calabria ha completato il proprio recupero dall’infortunio patito contro il Napoli e sarà regolarmente convocato.

La novità maggiore è però quella relativa al fatto che Calabria ha assicurato a Pioli la piena disponibilità anche a partire dal primo minuto dando un turno di riposo ad Alessandro Florenzi, reduce da tre partite in una settimana.