Infortunio Calabria: ecco quanto starà fuori il terzino rossonero

Infortuno Calabria: il terzino rossonero, infortunatosi in nazionale, potrebbe saltare un buon filotto di gare. Ecco l’ipotesi del rientro

Arrivano le prime ipotesi relative all’infortunio di Calabria. Il terzino rossonero, tornato a casa dal ritiro della nazionale, ha rimediato uno stiramento muscolare. Questo problema, potrebbe costargli circa un mese di stop ma ancora non è accertato.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, sul terzino non ci sono stati ancora responsi ufficiali. Solitamente, però, il rientro da uno stiramento dipende dalla sua entità. Di base dovrebbero essere circa tre settimane, saltando quindi almeno sei gare. Se dovesse essere più serio, invece, potremmo rivederlo in campo nel 2022. L’obiettivo per il suo rientro, comunque, sarebbe il big match contro il Napoli.