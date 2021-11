MN24 – Infortunio Calabria: confermato stiramento al polpaccio

Davide Calabria ai box per uno stiramento al polpaccio rimediato in Nazionale. I tempi di recupero del terzino rossonero

Davide Calabria salta certamente la sfida di Firenze contro la Viola. Il terzino rossonero ha rimediato uno stiramento al polpaccio in Nazionale.

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione MilanNews24.com, il terzino rossonero resterà ai box non solo contro la Fiorentina ma anche con l’Atletico Madrid e si punta ad averlo per la gara del 28 novembre contro il Sassuolo almeno in panchina.