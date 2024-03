Infortunio Berardi, esce dal campo molto sofferente durante Verona Sassuolo: si teme un lungo stop. Le condizioni dell’ex obiettivo del Milan. I dettagli

Grave infortunio per Domenico Berardi, ex obiettivo del mercato rossonero, durante la sfida di campionato tra Verona e Sassuolo.

Nel corso del secondo tempo, l’esterno dei neroverdi ha messo male la caviglia e si è accasciato a terra da solo chiedendo subito l’aiuto dei soccorsi. Berardi è stato trasportato fuori dal campo a spalla da due fisioterapisti del Sassuolo, visibilmente sofferente e con le mani sul volto. Come riportato da Nicolò Schira, dovrebbe trattarsi della rottura del tendine d’Achille della gamba destra. In quel caso vorrebbe dire stagione finita per il neroverde ed Europei a rischio.