Infortuni Milan, Cardinale scagiona Pioli: ecco cosa pensa la società

Infortuni Milan, nonostante i tanti stop di natura muscolare Gerry Cardinale e la società scagionano Pioli: le ultime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nel lungo confronto di ieri a Milanello Gerry Cardinale e la società hanno scagionato di fatto Stefano Pioli sul tema infortuni.

Nonostante i tanti stop muscolari (addirittura 26) per il il club non c’è prova che sia il lavoro dell’allenatore, e soprattutto i carichi dello staff tecnico, a incidere sul numero degli infortuni. Giudicato comunque spropositato tanto da meritare un approfondimento della società. Serve migliorare dunque ma senza far partire la caccia al colpevole.