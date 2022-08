Infortuni in Serie A, l’esperto: «C’è una motivazione precisa»

L’esperto dottor Matteo Vitali ha spiegato il perché dei tanti infortuni in questo inizio di Serie A: le sue parole

Matteo Vitali, medico ortopedico presso l’Unità di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano, ai microfoni di Sportmediaset ha spiegato il perché dei tanti infortuni in questo inizio di Serie A.

LA SPIEGAZIONE – «Gli infortuni più frequenti nel calcio professionistico a inizio stagione sono infiammazioni, sollecitazioni e lesioni muscolari. Questo perché si viene da un periodo di preparazione molto intensa e un inizio dell’attività molto rapido e il rischio è non avere pronte le strutture per un carico sportivo idoneo. Soprattutto quest’anno, vista la preparazione ridotta causa Mondiale, le sollecitazioni saranno maggiori e i tempi di preparazione sono stati ridotti. Quindi il rischio di avere delle infiammazioni acute, delle lesioni, è maggiore rispetto agli altri anni perché non si è potuta spalmare la preparazione in 5-6 settimane, ma i club sono stati costretti a farla in un mese. Questo espone i calciatori a un maggiore rischio di infortuni».