Infortunati Milan, Baiocchini rivela: «I rossoneri vogliono riavere questo giocatore per...»

Infortunati Milan, Baiocchini, noto giornalista esperto di mercato, ha fatto il punto sul rientro di Kyle Walker: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, il giornalista Baiocchini ha fatto il punto su Kyle Walker, terzino destro infortunatosi al gomito a pochissimi giorni da Udinese–Milan, gara in programma venerdì sera alle 20:45.

PAROLE – «Walker: i tempi di recupero ancora non si conoscono. Servirà qualche giorno per capire se avrà delle speranze di rientrare prima della fine del campionato. E’ un infortunio serio, che lo terrà fuori per almeno un mese. Si cercherà di recuperarlo almeno per le ultime».