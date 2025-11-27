MN24 - Infortunati Milan, luci e ombre da Milanello: Saelemaekers regolarmente in gruppo. Pulisic...

Infortunati Milan, le ultime verso la Lazio: Saelemaekers regolarmente in gruppo, Pulisic no. L’americano è da monitorare

Prosegue senza sosta il lavoro del Milan sui campi del centro sportivo di Carnago, con la squadra che ha messo nel mirino il prossimo impegno di campionato. Questa mattina, infatti, i rossoneri sono scesi in campo a Milanello per una nuova sessione di allenamento, fondamentale per preparare al meglio i dettagli tattici e fisici in vista della delicata sfida casalinga contro la Lazio. Il match, in programma sabato sera nella cornice di San Siro e valido per la 13^ giornata di Serie A, rappresenta uno snodo cruciale per dare continuità al successo ottenuto nel derby.

Infortunati Milan, Saelemaekers recuperato. Pulisic no

Secondo quanto riportato puntualmente dalla redazione di Milannews24, la seduta odierna ha fornito risposte contrastanti a Massimiliano Allegri riguardo alle condizioni dei suoi acciaccati. La buona notizia arriva da Alexis Saelemaekers: il duttile esterno belga, che nella giornata di ieri era stato costretto a interrompere anzitempo l’allenamento a causa di un fastidioso dolore alla schiena, ha smaltito completamente il problema. Oggi il numero 56 ha lavorato regolarmente in gruppo, svolgendo l’intera sessione con i compagni e candidandosi dunque per una maglia da titolare o per un impiego a gara in corso contro i biancocelesti.

Discorso decisamente diverso e più preoccupante, invece, per quanto riguarda Christian Pulisic. L’attaccante statunitense, vero trascinatore in questo avvio di stagione, è ancora alle prese con i postumi di un affaticamento muscolare che non gli dà tregua. Il giocatore non si è allenato insieme al resto dei compagni, proseguendo nel suo programma di lavoro differenziato. Una situazione che tiene col fiato sospeso tutto l’ambiente rossonero: la sua presenza per sabato sera resta in forte dubbio e le prossime ore saranno decisive per capire se Allegri deciderà di convocarlo o di preservarlo per evitare guai peggiori.