Infortunati Milan, le condizioni di Pulisic e Saelemaekers! Ecco come stanno. Segui le ultimissime sui rossoneri

Dopo l’esaltante vittoria nel Derby, il Milan si prepara a un altro test cruciale per il campionato. Sabato sera (29/11/2025, ore 20:45), i rossoneri di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese tornato in panchina per guidare la squadra verso nuovi successi, ospiteranno a San Siro la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dalla convincente affermazione contro il Lecce.

Tuttavia, il Diavolo deve fare i conti con lievi contrattempi durante l’allenamento odierno. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews, due pedine fondamentali per lo scacchiere tattico di Allegri hanno riportato dei piccoli problemi fisici.

Dettagli sugli Infortuni: Saelemaekers e Pulisic Monitorati

I riflettori sono puntati su Alexis Saelemaekers, l’esterno belga noto per la sua duttilità e la corsa instancabile, il quale ha lamentato un fastidio alla schiena. Allo stesso modo, Christian Pulisic, l’ala statunitense dalla straordinaria tecnica e incisività offensiva, ha accusato un lieve affaticamento muscolare.

Entrambi i giocatori hanno partecipato a gran parte della seduta con il gruppo, ma si sono poi fermati in via precauzionale per completare l’allenamento con un lavoro personalizzato a basso carico.

🩹 Nessun Allarme Ma Massima Cautela

La situazione, benché non desti eccessiva preoccupazione all’interno di Milanello e per il Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente albanese impegnato nella gestione della rosa, richiede massima prudenza. Le condizioni di Saelemaekers e Pulisic saranno monitorate giorno dopo giorno dallo staff medico in vista del big match contro gli uomini di Sarri, che metterà alla prova la solidità e la profondità della rosa milanista.

Si ricorda che, per la gara di sabato, mister Allegri dovrà già fare a meno di due giovani talenti come Gimenez e Athekame, entrambi out per infortunio.

La preparazione proseguirà domani mattina con un altro allenamento, a cui seguirà l’attesa conferenza stampa di Massimiliano Allegri, programmata per le ore 15:00 sempre a Milanello, dove il tecnico fornirà gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni della squadra e svelerà le sue strategie anti-Lazio.