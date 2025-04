Condividi via email

Infortunati Milan, le ultime su Maignan e Gimenez: Conceicao può sorridere. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riporta La Gazzetta dello Sport, si seguono con attenzione le condizioni degli infortunati Milan. Conceicao spera di recuperare tutti per la sfida di Pasqua contro l’Atalanta. In particolare, si attendono aggiornamenti positivi da Maignan e Gimenez.

L’attaccante messicano ha saltato la trasferta di Udine, ma sembra stare meglio. Dovrebbe tornare a disposizione contro i bergamaschi. Dopo il trauma cranico rimediato venerdì sera, il portiere francese potrà tornare ad allenarsi ed essere convocato da Conceiçao già per la prossima sfida.