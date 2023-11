Infortunati Milan, l’infermeria inizia a svuotarsi: pronti due rientri a partire dall’inizio della prossima settimana

Arrivano buone notizie dall’infermeria in vista della ripresa degli allenamenti prevista per la settimana ormai alle porte. Come riportato da Tuttosport, il Milan è pronto a riabbracciare due rossoneri.

Si tratta di Kjaer e Pulisic che, sebbene ieri mattina non abbiano preso parte alla partitella con la Primavera proseguendo il loro lavoro personalizzato, hanno smaltito gli ultimi problemi e sono pronti a tornare a disposizione.