Infortunati Milan: è un’ecatombe, solo 8 superstiti tra i rossoneri

Ecatombe rossonera. Fa discutere in casa Milan il tema legato ai troppi infortunati in stagione. Solo in 8 superstiti, il dato:

da inizio stagione ad oggi solo su 27 calciatori in totale, infatti, solo 8 (di cui tre soli titolari) non hanno fino a questo momento riportato infortuni in questa stagione: si tratta di Giroud, Reijnders, Tomori, Mirante, Adli, Pobega, Romero e Florenzi.