Infortunati Milan, Di Stefano fa chiarezza! In vista dell'Atalanta ha detto che... Ultimissime

Intervenuto a Sky, il giornalista Di Stefano ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Milan in vista dell’Atalanta di domenica sera. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «L’impressione mia è che Maignan e Gimenez ci saranno, saranno disponibili per il match contro l’Atalanta. Perché basta unirsi al gruppo domani, vuol dire che fanno due allenamenti con la squadra. Secondo me Gimenez non giocherà dall’inizio in qualunque caso».