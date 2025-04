Infortunati Milan, Conceicao non lo recupera! Assente con l’Udinese, tutti gli aggiornamenti

Infortunati Milan, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, non recupera Santiago Gimenez in vista della gara di venerdì contro l’Udinese

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, non recupererà Santiago Gimenez in vista della gara di domani sera contro l’Udinese in trasferta.

Al centro dell’attacco ci sarà la coppia formata da Tammy Abraham e Luka Jovic. Il messicano ha messo nel mirino della gara contro l’Atalanta del prossimo 20 aprile. In casa rossonera nessuno vuole correre rischi.