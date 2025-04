Infortunati Milan, Conceicao sorride: in due vicini al rientro, gli aggiornamenti

Infortunati Milan, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, si appresta a riavere a disposizione Kyle Walker e Loftus-Cheek. Le ultime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, può sorridere per quanto riguarda la situazione infortunati in casa rossonera in vista delle prossime sfide.

Secondo la Rosea infatti sia Kyle Walker che Loftus-Cheek sono vicinissimi al rientro ed entrambi stanno puntando la semifinale di ritorno di Coppa Italia di mercoledì 23 aprile contro l’Inter. In alternativa i due sarebbero comunque convocati per la gara di domenica 27 aprile contro il Venezia in campionato.