Infortunati Milan, buone notizie per Conceicao: ci saranno contro l’Udinese, la situazione

Infortunati Milan, arrivano buone notizie dall’infermeria di Milanello: Abraham e Santiago Gimenez ci saranno contro l’Udinese

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, arrivano buone notizie per Sergio Conceicao, tecnico del Milan, dall’infermeria da Milanello per quanto riguarda le condizioni di Tammy Abraham e Santiago Gimenez.

I due, usciti acciaccati dalla gara contro la Fiorentina di sabato sera a San Siro, hanno recuperato dai rispettivi acciacchi e saranno regolarmente a disposizione del tecnico portoghese in vista della gara di venerdì sera contro l’Udinese.