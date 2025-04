Infortunati Milan, Conceicao incrocia le dita: ci saranno con l’Udinese? Ecco cosa filtra

Infortunati Milan, Sergio Conceicao deve valutare le situazioni relative ad Abraham e Santiago Gimenez. Le ultime verso l’Udinese

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, dopo il pareggio ottenuto in rimonta contro la Fiorentina preparerà in settimana la gara di venerdì sera contro l’Udinese in trasferta.

Il tecnico, spiega la Rosea, deve fare i conti con le condizioni di Tammy Abraham e Santiago Gimenez, usciti acciaccati dalla gara contro i Viola di Palladino. Al momento l’unico certo di recuperare è l’ex Roma.