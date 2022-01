Indisponibili Milan: sono 9 i giocatori rossoneri out tra Covid e infortunio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la negativizzazione di Tatarusanu si è ridotto a tre il numero dei rossoneri indisponibili a causa del Covid-19. A loro si è aggiunto Ballo-Touré, trovato positivo nel Senegal impegnato in Coppa d’Africa.

Come riporta Tuttosport, sono nove in totale gli indisponibili, compresi gli infortunati Kjaer, Plizzari e Pellegri, oltre a Kessie e Bennacer anche loro in Coppa d’Africa.