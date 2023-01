Incocciati: «Leao e Theo Hernandez fanno la differenza». Le parole dell’ex calciatore sulla fascia sinistra rossonera

Anche l’ex calciatore e allenatore, Beppe Incocciati, a TMW Radio ha commentato il momento del Milan, sconfitto contro il Torino in Coppa Italia.

Ecco le sue parole: «Leao ed Hernandez fanno la differenza e quando non ci sono si sente. Quando incontri squadre agguerrite, che giocano sui tempi, devi sfoggiare caratteristiche di tecnica individuale per venire fuori da questa situazione. Il Milan non ha giocatori che possono garantire questo nei momenti utili».