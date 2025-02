L’inchiesta ultras Milan e Inter va verso una possibile chiusura. Questa sembrerebbe la strada intrapresa dal procuratore Chine. Ci saranno aggiornamenti nei prossimi giorni, ma già si ipotizzano possibili date di chiusura delle indagini.

Il procuratore Chine ha praticamente chiuso le indagini sui rapporti tra #Inter, #Milan e gli ultras. A marzo attesi i deferimenti per tesserati e club che potranno scegliere il patteggiamento per dimezzare la pena. In caso di processo si chiuderà tutto entro maggio.



Cosa… pic.twitter.com/eor0Gyoe4j