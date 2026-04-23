Inchiesta San Siro, il sindaco Sala mise pressione a Scaroni? Gli aggiornamenti

Inchiesta San Siro – Il presidente del Milan Paolo Scaroni avrebbe ricevuto una telefonata dal sindaco Giuseppe Sala

Emergono nuovi particolari nell’inchiesta che punta a fare luce sulla cessione di San Siro e delle aree circostanti da parte del Comune di Milano a Milan e Inter. Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, negli atti compare anche una conversazione nella quale si evidenzia che il presidente del Milan Paolo Scaroni avrebbe ricevuto una telefonata dal sindaco Giuseppe Sala, che avrebbe nuovamente sollecitato l’invio della manifestazione di interesse da parte dei club per l’acquisto dell’impianto.

Il quadro generale dell’inchiesta, confermato riportato anche da ANSA e dal Corriere della Sera, vede contestati a nove persone i reati di rivelazione del segreto d’ufficio e turbativa d’asta. Tra i nomi riportati figurano l’ex assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi, il direttore generale del Comune Christian Malangone e l’avvocata Ada Lucia De Cesaris, oltre a figure legate ai club e ai rispettivi consulenti. Secondo la ricostruzione investigativa, il rogito del novembre 2025 sarebbe stato l’atto finale di una vicenda molto più lunga, accompagnata da informazioni riservate e da un dialogo costante tra Palazzo Marino e le società interessate.

Nel dettaglio, la conversazione richiamata si inserirebbe in uno scambio di mail e chat che va nel periodo tra agosto e novembre 2024, fase in cui Inter e Milan stavano per formalizzare il proprio interesse per l’area. In quel periodo, secondo gli investigatori, sarebbe stato necessario un costante allineamento comunicativo tra il Comune e i due club.

L’indagine resta naturalmente nella fase delle contestazioni e dovrà chiarire responsabilità, ruoli e portata effettiva dei comportamenti esaminati. Nel frattempo quindi la questione del futuro di San Siro sembra tutta da definire.

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