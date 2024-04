Inchiesta Milan, un documento inchioda Cardinale? Indiscrezione pesante, tifosi increduli

Inchiesta Milan, clamorosa indiscrezione di Repubblica: RedBird non sarebbe l’azionista di maggioranza del club rossonero

Importante indiscrezione rilanciata da Repubblica sulla questione legata alla proprietà del Milan: il club non sarebbe di proprietà del fondo americano RedBird di Gerry Cardinale ma di un fondo privato con sede in Olanda e ci sarebbe un documento che attesterebbe la cosa.

Il documento pubblico è il modulo ADV, documento che racchiude le principali informazioni sulle strategie di investimento e sui clienti. Dal modulo emerge che “i fondi gestiti da Cardinale hanno un unico referente non statunitense, per il quale è stato costituito ad hoc RB FC Holdings CV: un fondo privato con sede in Olanda“. Il fondo in questione è in realtà l’azionista di maggioranza del club “indiretto” con poco più di 410 milioni di euro investiti.

Ci sarebbe poi un ulteriore particolare: la società di Amsterdam che controlla “di fatto” il Milan avrebbe due direttori. Il primo è Robert Klein, partner di Gerry Cardinale in RedBird. Il secondo è un Mister X che compare sotto la nomenclatura di Dentaleus Holding B.V. Le decisioni possono essere prese solo se entrambi sono d’accordo.