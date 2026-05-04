Inchiesta arbitri, nuovi sviluppi dalla Procura di Milano: si allarga il caso Rocchi? I dettagli. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale italiano continua a scuotere le fondamenta del calcio nostrano, portando alla luce dettagli sempre più inquietanti su una presunta frode sportiva. Al centro del fascicolo, curato dal pm Maurizio Ascione, ci sono episodi che hanno segnato la stagione, tra cui il discusso match tra Inter e Verona dello scorso 6 gennaio 2024.

Gli Indagati e il Caso Inter-Verona

Sotto la lente degli inquirenti sono finiti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, rispettivamente VAR e AVAR della sfida di San Siro. I due sono stati già ascoltati nei mesi scorsi, quando l’indagine era ancora coperta dal segreto istruttorio. L’episodio chiave riguarda la mancata sanzione per una gomitata di Alessandro Bastoni, azione che ha scatenato feroci polemiche sulla regolarità della gestione tecnologica della gara.

Le Audizioni e il Coinvolgimento dei Club

Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, l’attività istruttoria è in pieno fermento. Nei prossimi giorni è attesa la convocazione di Giorgio Schenone, attuale club referee manager dell’Inter, che verrà ascoltato come persona informata sui fatti. Ma il terremoto non si ferma qui: nel registro degli indagati figura anche Gianluca Rocchi insieme ad altri professionisti della gestione tecnica. Giovedì scorso è stato il turno di Andrea Gervasoni, il quale, durante un lungo interrogatorio, ha respinto ogni accusa, cercando di chiarire la propria posizione in un quadro accusatorio che sembra allargarsi a macchia d’olio.