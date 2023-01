Impallomeni su De Ketelaere: «Ragazzo che va aspettato»

Impallomeni su De Ketelaere: «Deve sbloccarsi nella mentalità». Le parole dell’ex giocatore

Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW di Charles De Ketelaere. Ecco le parole dell’ex giocatore sul calciatore del Milan:

«E’ un ragazzo che va aspettato. E’ stato acquistato per una cifra importante, ci avrei cauto. Abbiamo visto tanti giocatori che hanno fatto fatica ad ambientarsi e poi sono esplosi. Il Milan è strano quello che ha fatto con la Roma. Non ha mai avuto certi blackout, è peggio questo pari che quello dell’Inter con il Monza. E’ un segnale che non va sottovalutato»