Impallomeni attacca Leao: «Irritante col Newcastle, gli manca il salto di qualità». Le sue dichiarazioni sul portoghese

Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare, tra le altre cose, dell’esordio del Milan in Champions League. Le sue parole.

IMPALLOMENI – «Al Milan è mancato solo il gol, partita dominata. La Lazio ha fatto una partita importante ma le manca la rifinitura giusta. Immobile deve uscire da questo tunnel. Due buone risposte finora ma una nota dolente, che è Leao. E’ stato irritante, indolente. I tecnici sono pagati per migliorare i calciatori e Leao fattura ancora troppo poco. Per le potenzialità che ha potrebbe fare almeno il doppio. E’ un giocatore da almeno 20 gol a campionato, non fa la differenza ancora in maniera costante perché sa che è la stella. E’ stato irritante col Newcastle, potenzialmente è uno dei più forti d’Europa, gioca in un club prestigioso come il Milan, ma non ha ancora fatto il salto di qualità con Pioli. Al quarto anno ci deve essere un miglioramento individuale di un calciatore come lui. Ha una facilità disarmante di saltare l’uomo, segna troppo poco per le sue qualità. In mano a Spalletti uno come lui non potrebbe migliorare? Non metto in discussione il valore di Pioli, però va valutato anche nella crescita individuale di un giocatore»