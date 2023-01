Impallomeni: «Il Milan deve scrollarsi di dosso che è campione d’Italia e ripartire da zero». Le parole sulla situazione rossonera

Nel programma Maracanà, ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato il Milan e le sue difficoltà.

IL MOMENTO – «Ci vuole pazienza. Non puoi giocare sempre con 9 indisponibili. Lo scorso anno Pioli ha fatto un miracolo, quest’anno è una squadra che dal punto di vista dell’intensità fa più fatica. Credo debba scrollarsi di dosso il fatto che è campione d’Italia e ripartire da zero. Senza Theo Hernandez e Leao non è la stessa, ed è un piccolo allarme. Ieri in Coppa Italia doveva fare molto di più, ma vanno evidenziati anche i meriti del Torino. Non c’è più quella magia che permetteva ai nuovi di inserirsi subito, come accaduto lo scorso anno. Se non vince a Lecce si inceppa qualcosa»

DE KETELAERE – «Per adesso è un mistero. Ho dei dubbi, per me ha del talento ma si vede poco. Non ha capito ancora dove sta, poi è timido e non ha intensità di gioco. Deve ancora capire il calcio italiano. Il Milan ha speso una cifra importante, ha un contratto di 5 anni, ancora è presto per dire se è un flop o meno. Non riesce a sbloccarsi. Ha bisogno di qualche spiraglio, invece c’è poco. Invito alla cautela, ha del talento ma sembra essere in una campana di vetro. Il Milan ha un difetto. Se non va a 100 all’ora fatica a esprimere il suo gioco»

LA COPPIA THEO-LEAO – «Il Milan ha scoperto che la coppia Leao-Theo Hernandez è diventata imprescindibile. Lo scorso anno c’era una squadra, ora dipende da questi due fenomeni. Aveva un’identità di gioco lo scorso anno, ora ha scoperto questo difetto, è mancata personalità ha detto Pioli ed è una denuncia importante. Senza l’aiuto di quei due fenomeni non è detto che esca da questo momento».