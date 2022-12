Impallomeni: «Ieri non avrei tolto Giroud ma Deschamps ha avuto ragione»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato dei cambi fatti ieri da Deschamps: il suo parere su Giroud

Intervenuto a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così dei cambi di Deschamps nella finale di ieri contro l’Argentina:

«Col senno di poi è tutto giusto. Giroud forse era troppo, ma Mbappé a sinistra era troppo sacrificato, Dembele anonimo, invece così ha riaperto il campo. Qualcosa doveva fare, era una Francia stordita. Non so con una Francia in piena forma come sarebbe andata».