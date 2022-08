Impallomeni: «Ho visto un bel Milan. Pioli grande acquisto»

Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato del Milan e del calciomercato: le sue dichiarazioni a TMW

«Il Milan ha vinto meritatamente e l’Inter lo scorso anno lo ha perso colpevolmente. Pioli è il grande acquisto del Milan, lo hanno sempre difeso e protetto. La prima giornata ho visto un grande Milan, che è uscito fuori da Campione di Italia, li ho visti con un’autostima diversa, con una personalità da squadra da battere. A Bergamo potrà anche perdere, ma il Milan rinasce ogni volta, ha tante risorse e un serbatoio enorme di giocatori tutti molto simili. Napoli? Campo libero per Spalletti. Ci sono giocatori sotto osservazione come Osimhen, che deve migliorare spalle alle porte. Adesso ci sono anche Simeone e Raspadori, Spalletti adesso è libero di fare quello che vuole. Se Osimhen non si sveglia, rischia il posto»