Impallomeni sul FUTURO di Pioli: «Merita il riscatto in altre piazze ma non capisco questa cosa». Le parole sul tecnico del Milan

L’ex calciatore Impallomeni ha parlato a TMW Radio per analizzare il futuro di Pioli ormai prossimo a lasciare la panchina del Milan.

PAROLE – «Pioli deve concludere, poi si vedrà. La pervicacia di Pioli di voler dire ancora qualcosa al Milan però non lo capisco. E’ come se sperasse ancora di rimanere. I tifosi non lo vogliono più, ha fatto un grande lavoro e merita il riscatto in altre piazze. Vuole rimanere a dispetto dei santi e non lo merita».