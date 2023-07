Mercato Milan, Impallomeni: «Scettico dopo addio Tonali, poi..»

Durante “Calciomercato e Ritiri”, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha commentato il mercato del Milan

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha commentato così il mercato del Milan a TMW:

«Ero molto scettico dopo la cessione di Tonali e tutto il resto, invece nel calcio moderno si fa così. Se si deve cambiare, lo si deve fare. anche le altre dovranno ringiovanire e devono seguire l’esempio del Milan. I tifosi rossoneri devono seguire con simpatia questa squadra, che sta rischiando co nquesta mossa. Non so dove arriverà, ma credo che lascerà qualcosa nella prossima stagione. Loftus Cheek? Si vede che è una bella forza, piano piano entrerà in forma ma si vede che è massiccio»