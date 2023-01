Impallomeni avvisa il Milan: «Solo il Napoli può perdere lo scudetto»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato della corsa scudetto: Napoli nettamente favorito sul Milan

Ospite di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così della lotta scudetto:

«Questa non è stata una sconfitta, è stata una disfatta, che fa scomparire le otto vittorie consecutive e le porte inviolate. Adesso diventa dura, perché dopo il Monza in Coppa Italia c’è l’Atalanta. Questa è una legnata, perché gli scontri diretti si possono anche perdere, ma non così. In questo momento poi bisogna risolvere i problemi degli infortuni e la situazione societaria. La posizione per la lotta scudetto dei bianconeri, così come per Inter e Milan, dipende ormai solamente dal Napoli. Ora l’obiettivo dev’essere mantenere per la posizione Champions per Allegri».